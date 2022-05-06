Kick boks fırtınası

UMUT Fight Arena profesyonel kick boks organizasyonu önceki gün İzmir Bayraklı'da gerçekleştirildi. Organizasyonun promotörlüğünü milli sporcu ve milli takım antrenörü Umut Norgaz, Genel Koordinatörlüğünü Mert Coşan ve Berk Kuran'ın yaptığı Umut Fight Kick Boks organizasyonu nefesleri kesti. Turnuvada dünya ve Avrupa şampiyonalarında birçok başarıya imza atmış milli sporcular, kick boks galasında mücadele etti.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında önemli başarılar yakalamış milli sporcular ile çeşitli kulüplere mensup genç sporcuların kıran kırana mücadeleleri ise geceye renk kattı. Genç yeteneklerin ardından yapılan ana müsabakalarda 70 kg 4'lü turnuvada şampiyon Azerbaycanlı rakibi Tevfik İlyaslı'yı yenen Doğan Kılıç olurken, Erdal Gölçek, Semih Uslu ve Ozan Eşol da rakiplerini yenmeyi başardı. Kadınlarda ise Zeynep Sevde Koç, Perihan İnce ve Büşra Demirayak rakiplerini yenerek galibiyete uzandı.