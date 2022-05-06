  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Kick boks fırtınası

Kick boks fırtınası

İzmir Bayraklı’da gerçekleştirilen turnuva nefesleri kesti, büyük heyecan yaşandı

6.5.2022

Kick boks fırtınası

UMUT Fight Arena profesyonel kick boks organizasyonu önceki gün İzmir Bayraklı'da gerçekleştirildi. Organizasyonun promotörlüğünü milli sporcu ve milli takım antrenörü Umut Norgaz, Genel Koordinatörlüğünü Mert Coşan ve Berk Kuran'ın yaptığı Umut Fight Kick Boks organizasyonu nefesleri kesti. Turnuvada dünya ve Avrupa şampiyonalarında birçok başarıya imza atmış milli sporcular, kick boks galasında mücadele etti.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında önemli başarılar yakalamış milli sporcular ile çeşitli kulüplere mensup genç sporcuların kıran kırana mücadeleleri ise geceye renk kattı. Genç yeteneklerin ardından yapılan ana müsabakalarda 70 kg 4'lü turnuvada şampiyon Azerbaycanlı rakibi Tevfik İlyaslı'yı yenen Doğan Kılıç olurken, Erdal Gölçek, Semih Uslu ve Ozan Eşol da rakiplerini yenmeyi başardı. Kadınlarda ise Zeynep Sevde Koç, Perihan İnce ve Büşra Demirayak rakiplerini yenerek galibiyete uzandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA