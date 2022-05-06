Menemen’e dev prim

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattında yer alan Menemenspor'da yönetim kesenin ağzını açtı. Ligde sezonunun bitimine 3 hafta kalırken kurtuluş savaşı veren sarı-lacivertli ekibe yönetim prim dopingi yaptı. İzmir temsilcisinin kümede kalma hedefine varması halinde futbolculara toplamda yaklaşık 3.5 milyon lira prim dağıtılacak. Yönetimin futbolcu başına vereceği rakam ise 150'şer bin lira olarak açıklandı. Ligde 38 puanla 18. sırada yer alan Menemen, son üç maçında kendisi gibi lige tutunma yarışı veren 42'şer puanlı Denizlispor (D) ve Gençlerbirliği ile 38 puanlı Bursaspor'la (D) karşılaşacak. İzmir ekibi, kümede kalması için 3 maçını da kazanarak rakiplerinin takılmasını bekleyecek. 2019-20 sezonundan bu yana 3 sezondur 1. Lig'de mücadele eden Menemen, geçen sezon ligi düşme hattının 4 puan ve 1 basamak üzerinde tamamlamıştı.

YAZICI DESTEK İSTEDİ

Menemenspor Teknik Direktörü Recep Yazıcı, "Tüm maçlarımızı kazanıp gemiyi sezon sonunda güvenli bir şekilde limana yanaştırmak istiyoruz. Taraftarlarımız bize güvensin ve desteğini esirgemesin" şeklinde konuştu.

OĞUZHAN'A BÜYÜK GÖREV

MENEMENSPOR'DA Oğuzhan Çapar'a Denizlispor maçında büyük iş düşecek. Son sıradaki Balıkesirspor ve Altınordu'nun ardından 51 golle ligin en çok gol yiyen üçüncü ekibi olan sarı-lacivertli ekipte, stoper Oğuzhan, Ege derbisinde savunmanın sigortası olacak. Teknik direktör Recep Yazıcı, savunma oyuncularıyla özel çalışmalar yapıyor.

TAKIMDA İKİ EKSİK VAR

LİGDE pazar günü Ege derbisinde Denizlispor'a karşı deplasmanda hayati bir maça çıkacak olan Menemenspor'da kritik mücadele öncesi iki eksik bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Mahamadou Ba ve Emir Şenocak'ın zorlu karşılaşmada forma giyemeyeceği açıklandı. Menemen'de zorlu haftalar öncesi de kaleci Batuhan ve stoper Ömer 3'er sarı kartla ceza sınırında yer alıyor.