60. TBMM Koşusu’nu Sertberk kazandı

At yarışlarında 60. Türkiye Büyük Millet Meclisi Koşusu'nu Mehmet Akyavuz'un jokeyliğini yaptığı "Sertberk" isimli safkan kazandı. TBMM adına Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 1600 metre çim pistte gerçekleştirilen ilk G1 yarışına, 4 yaş ve üzeri 13 safkan Arap atı katıldı. Yarışı, Faik Sedat Dağyudan'ın sahibi olduğu, Mehmet Akyavuz'un jokeyliğindeki Sertberk, 1.43.95'lik derecesiyle birinci bitirdi. Sertberk bu derecesi aynı zamanda, 1959'dan bu yana düzenlenen koşunun en iyi derecesi olarak da tarihe geçti. İkinciliği Saadettin Boyraz'ın jokeyliğinde "Sancar", üçüncülüğü ise Vedat Abiş'in idaresindeki "Karamustafa" kazandı. Sertberk, 24 Temmuz'da Niğbolu Koşusu ile 18 Eylül'de yapılacak Veliefendi Koşusu'nu da kazanması durumunda "Triple Crown" yapmış olacak ve sahibine 1 milyon 900 bin lira özel ikramiyeyi kazandıracak

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