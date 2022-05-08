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KAF-KAF 7 bitirdi

Ligde oynadığı son 10 maçı kaybetmeyen Karşıyaka sezonu galibiyetle tamamladı. Deplasmanda Kırıkkale ile karşılaşan Kaf-Kaf'a zaferi getiren golleri 10'da Kerem, 26'da Aykut, 38'de Abdülkadir, 49'da Metin, 85 ve 90+3'te Fatih Taşdelen, 89'da da Mustafa Durgun kaydetti