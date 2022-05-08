KAF-KAF 7 bitirdi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı son 10 maçı kaybetmeyen Karşıyaka, ligin son maçında deplasmanda Kırıkkale'yi dize getirdi: 4-7. İzmir ekibi rakip kaleye tam 7 gol attı. 10'da ceza sahası önünde topla buluşan Kerem takımını öne geçirdi: 0-1. 16'da Yasin'in pasında Uğur'un şutu üstten auta gitti. 21'de Samican'ın pasında Abdülkadir sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Topa düzgün vurmadı, kalecinin kucağına gitti. 26'da Samican'ın kullandığı korner vuruşunda Aykut boşta kaldı. Düzgün bir kafa vuruşu ile farkı ikiye çıkardı: 0-2. 38'de Özgür'ün sol çaprazdan ara pasında Abdülkadir kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 0-3.
KARŞIYAKA GOL OLUP YAĞDI
44'te Samican ceza sahası içinde Uğur'u düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Yasin atışı gole çevirdi: 1-3. 49'da Samican serbest atışında Metin iyi yükseldi: 1-4. 52'de Uğur, kaleci Erdoğan'ı avladı: 2-4. 73'te Kırıkkale penaltı kazandı. Topun başına geçen Yasin farkı bire indirdi: 3-4. 85'te Fatih Ergen savunmanın arkasına sarktı, boştaki Fatih Taşdelen'in gördü: 3-5. 87'de Buğra düzgün vurdu: 4-5. 89'da Özgür'in pasında Mustafa Durgun ağları havalandırdı: 4-6. 90+3'te Fatih Taşdelen maçın skorunu belirledi: 4-7.