Koşamayanlar için koşacaklar

İZMİR, omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla 2 kıta ve 7 ülkede aynı anda başlayacak Wings For Life World Run 2022 koşusuna bugün 5. kez ev sahipliği yapacak. "Koşamayanlar için koşuyoruz" sloganıyla organize edilen global etkinlikte 8 bin kişi, "İyilik" için koşacak. Kültürpark'tan saat 14.00'te startı verilecek koşuda engelli sporcular da tekerlekli sandalyeleri ile yarışabilecek. Yarış başladıktan 30 dakika sonra 15 kilometre hızla hareket edecek Yakalama Aracı'na yakalanan koşucular için yarış sona erecek. Pandemi nedeniyle 2 yıldır ara verilen koşu dünyada ve Türkiye'de 7'nci kez düzenlenecek.

HANDE BALADIN DA KOŞACAK

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli voleybolculardan olan Red Bull sporcusu Hande Baladın da Wings for Life World Run'da 'koşamayanlar için koşacak'. İki kıta, yedi ülkede düzenlenecek etkinliğin Türkiye ayağında Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Hande Baladın ile birlikte koşmak isteyenler ise kayıt yaparak başarılı sporcunun takımında yer aldılar.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Yarış kapsamında bazı yolların geçici olarak araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu. Buna göre, organizasyon tarihinde 12.00-17.00 saatleri arasında Dokuz Eylül Meydanı, Refik Saydam Bulvarı, Şair Eşref Bulvarı, Şehit Nevres Bulvarı, Plevne Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Liman Caddesi, Altınyol Karşıyaka istikameti, Anadolu Cad. Karşıyaka istikameti, Yalı Bulvarı Cemal Gürsel Cad. ve Hasan Ali Yücel Bulvarı deniz tarafı, 2040 Sokak, Aziz Nesin Bulvarı, 10006/1 Sokak, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı ile Eski Havalimanı Caddesi Kavşağı arası, Eski Havalimanı Cad. ile Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'ndan Ahmet Piriştina Cad. istikameti trafiğe kapalı olacak.