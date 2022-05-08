Mekik ağlıyor

3. Lig 2. Grup'ta son hafta mücadelesinde Kızılcabölükspor, evinde Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etmesine rağmen, Darıca Gençlerbirliği Kalecik FK'yı 2-1 yenince küme düştü. 9. dakikada Mehmet Akif'in kullandığı serbest atışta topla ceza alanı içinde buluşan Alpay plaseledi: 1-0. 29'da Mustafa Altun ceza alanı dışından set vurdu, kaleci Bayram iki hamlede kontrol etti. 45'te defanstan seken topu önünde bulan İdris kaleci ile karşı karşıya kalmasına rağmen vurmak yerine pas vermeyi tercih edince araya giren defans tehlikeyi uzaklaştırdı. 67'de Berkan'ın şutunda kaleci Amaç Ulaş başarılıydı. 73'de Abdüllaziz ceza alanı dışından sert vurdu, kaleci Amaç Ulaş mükemmel refleksle topu kornere çeldi. 79'da Furkan Şamil'in ceza alanı içinden rövaşatasını kaleci Bayram son anda kornere çelip mutlak golü önledi. 90+2'de Furkan Şamil'in köşe vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. 90+5'te Mehmet Kaan kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda kaleci Bayram ayakları ile tehlikeyi uzaklaştırdı. 90+9'da Furkan Şamil'in pasıyla ceza alnında buluşan Mehmet Akif, aşırtma vuruşla topu filelere gönderdi, ama bu skor Mekik'e yetmedi: 2-0. Denizli temsilcisi 9 sezondur yer aldığı 3. Lig'e veda ederek Bölgesel Amatör Lig'in yolunu tuttu. ■ SEBAHATTİN ALP

2. LİG'İN KAPISINDAN DÖNMÜSTÜ

KIZILCABÖLÜKSPOR, 3. Lig'de iki kez Play-Off oynadı ve 2. Lig'in kapısından döndü. 9 sezon mücadele ettiği 3. Lig'e havlu atan Mekik, gelecek sezon Denizli'yi BAL'da temsil edecek. Siirt İl Özel İdarespor maçı 11'inden 5 isim kaleci Muzaffer Sarıibrahim, Fatih Cin, Furkan Şamil Çetin, Anıl Yıldırım, Mehmet Can Kocabaş kesik yedi. Yerlerine Amaç Ulaş Bayram, Mustafa Altun, Berke Öztür ile kart cezalıları Adem Aydın ve Mehmet Kaan Türkmen 11'de başladı.