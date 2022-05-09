Boks Şampiyonası’nda heyecan başlıyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek 12. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen açılış törenine Uluslararası Boks Birliği (IBA) Başkanı Umar Kremlev, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözlemcileri, IBA yöneticileri ile yetkilileri, sporcular, antrenörler ve vatandaşlar katıldı



SEMAZEN GÖSTERİSİ YAPILDI

Açılış töreninde İstanbul'un tanıtım filminin yayımlanmasının ardından Semazen gösterisi gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan ülkelerin bayraklarıyla geçit töreni düzenlenmesinin ardından açılış konuşmaları yapıldı. Tören, dans gösterileriyle sona erdi. İstanbul'da 21 Mayıs'a kadar sürecek şampiyonaya 73 ülkeden 310 sporcu katılacak. Sporseverler, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nı ücretsiz bir şekilde salondan izleyebilecek. Türkiye, organizasyonda 12 sıkletin tamamında temsil edilecek. Milli takımda gözler olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli ve olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu'nda olacak. 2019'da Avrupa şampiyonu olan Elif Güneri 81 kiloda, dünya ikinciliği bulunan Şennur Demir de +81 kiloda Türkiye'nin madalya umutları olarak ringde yer alacak.

'BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜRLER'

IBA Başkanı Umar Kremlev, zor bir dönemde büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililere teşekkür etti. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, böyle büyük organizasyonların Türkiye'ye güvenilir olduğu için verildiğini belirterek, "Ülkemiz dünyanın merkezi. Türkiye, güvenilir, terörden uzak, sağlıklı bir ülke. Böyle olduğu için bu organizasyonları bize veriyorlar" diye konuştu.