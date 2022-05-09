Manisa FK yine kayıp

SPOR Toto 1. Lig'de son iki haftada Kocaelispor ve Bursaspor'a yenilerek Play-Off yarışında yara alan Manisa Futbol Kulübü, 36. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü deplasmanında yine öne geçti, sonunu getiremeyip yine mağlup oldu: 2-1. 27. dakikada Manisa FK, Okan'ın ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. 28. dakikada beyaz noktanın başına geçen Gakpa topu filelere yolladı: 0-1. 30. dakikada Manisa FK defansının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası önünde buluşan Olawoyin, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi, skoru denge geldi: 1-1. 41. dakikada Manisa FK defasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Olawoyin'in şutunda kaleci Ömer gole izin vermedi. İlk devre 1-1 kapandı. 82. dakikada sol kanattan ceza sahasın sokulan Ali Yavuz Kol'un ortasında Eze düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-1. 85. dakikada Manisa FK atağında sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Anıl'ın kafa vuruşunda kaleci Metin gole izin vermedi, maç 2-1 bitti.



KADRODA 5 DEĞİŞİKLİK

MANİSA FK'da, geçen hafta oynanan Bursaspor maçı kadrosunda 5 değişiklik vardı. Kaleci Muhammed Birkan Tetik, Erhan Çelenk ve Ognjen Ozegovic yedek başlarken, cezalı Muhammet Taha Şahin ile Nino Kouter forma giymedi. Kaleci Ömer Kahveci eldivenleri giyerken, Veli Çetin, Bedirhan Altunbaş, Okan Eken ve Yasin Pehlivan 11'de başladı. Sakatlığı süren kaptan Nizamettin Çalışkan yoktu.