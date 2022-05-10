Karşıyaka’da Erman Güraçar takımdan memnun

TFF 3. Lig 3. Grup'ta kötü başladığı sezonu 11 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, takımından memnun olduğunu ancak daha iyi performans gösterebileceklerini söyledi. Ligde iddiasız kalmasına rağmen son haftalarda şampiyonluk ve Play- Off mücadelesindeki rakiplerle karşılaşıp yarışta belirleyici takım olan Kaf-Kaf'ta Güraçar, "Son maçlarımız yalnız bizi ve rakibimizi değil en az 3 takımın yanı sıra bu takımlardaki 75 kişinin emeklerini ve kariyerini de ilgilendiriyordu. Biz bize yakışan mücadeleyi gösterdik" dedi.

ARTIK PLANLAMA YAPACAĞIZ

Karşıyaka'nın futbolda yeni sezonda hedefinin açık ve net şampiyonluk olacağını vurgulayan Erman Güraçar şöyle devam etti: "Bu hedef için planlamayı erken yapıp kadroyu erken kurmak istiyoruz. Sezon öncesi 50-55 günlük birlikte çalışma takvimi geçirmeyi hedefliyoruz. Takıma gelengiden olacak ama yollarımızı ayıracağımız isimleri transfere göre belirlememiz gerekiyor. Ligde kontenjan sıkıntımız da var. 25 yaş ve üzeri 10 futbolcuyu oynatabiliyoruz. Mevcut kadromuzda kontenjanımız dolu. Yeni sezonda iyi işler yapacağız."

ALKIŞLAR ABDÜLKADİR'E

SEZONU 8. sırada tamamlayan Karşıyaka'da Abdülkadir Akyıldız gösterdiği performansla taraftardan tam not aldı. İzmir ekibinde sadece bir maç kaçırarak kalan 33 maçın tümüne ilk 11'de başlayan ve 2754 dakika süre alan 28 yaşındaki futbolcu, attığı goller ve mücadelesiyle alkış aldı. Rakip fileleri 10 kez sarsmayı başaran golcü oyuncu takımının en skorer ismi olurken, istikrarlı görüntüsüyle de dikkatleri çekti.