‘Kupayı getireceğiz’

3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk yarışı verdiği normal sezonu 2. sırada tamamlayan Fethiyespor, bugün Play-Off yarı final ilk maçında deplasmanda Yeşilyurt D.Ç. Ofspor'la karşı karşıya gelecek. Of İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Burak Taşkınsoy yönetecek. Fethiyespor, rakibiyle 17 Mayıs Salı günü evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Lacivert-beyazlılar, ligde deplasmanda 4-0 yendiği Karadeniz ekibine evinde 3-2 mağlup olmuştu. İki maç sonunda puan eşitliği yaşanması halinde gol averajına bakılacak. Eşitlik bozulmazsa önce uzatma dakikaları, sonra seri penaltı atışları finalisti belirleyecek. Yarı finalin diğer eşleşmesinde İçel İYOrduspor 1967 kozlarını paylaşacak.

'O SENE BU SENE'

Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, "2. Lig hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi. 'O sene bu sene' diyen Bakırcı, şöyle devam etti: "Bugüne kadar her şeyi söyledik. Biz yönetim olarak, sporcular olarak ve teknik kadro olarak yapılması gerekenleri yapıyoruz. Kupayı Fethiye'ye getireceğiz. Futbolcularımız ligi birinci bitiremedi, ama ikinci sırada bitirdi. Belki böylesi hayırlıydı. Finalde de karşımıza kim çıkarsa çıksın, inşallah kupayı hayırlısıyla Fethiye'ye getirmek istiyoruz." ■ ERDOĞAN CANKUŞ

FETHİYESPOR'A COŞKULU UĞURLAMA

FETHİYESPOR, deplasmanda oynayacağı Yeşilyurt D.Ç. Ofspor maçı için yola çıktı. Lacivert-beyazlı teknik kadro ve futbolcuları kulüp tesislerinde 100 civarında taraftar meşaleler ve marşlar eşliğinde coşkuyla uğurladı. Takımı İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit ve Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir de yalnız bırakmadı. Teknik direktör Selahaddin Dinçel, "Bu müsabakaya çok iyi hazırlandık. Takımımızın moral ve motivasyonu da oldukça yerinde. İnşallah Fethiye'ye galibiyetle döneceğiz. Tek hedefimiz bu takımı 2. Lig'e çıkarmak" diye konuştu.