  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Muğla ve İstanbul’da yat yarışları şöleni

Muğla ve İstanbul’da yat yarışları şöleni

Cumhurbaşkanlığı Üçüncü Uluslararası Yat Yarışı’nın basın toplantısı İstanbul’da düzenlendi

12.5.2022

Muğla ve İstanbul’da yat yarışları şöleni

CUMHURBAŞKANLIĞI himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği'nin iş birliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu 2022 Faaliyet Programı kapsamında İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışı'nın basın toplantısı yapıldı. Türkiye'nin marka şehirleri turizmin başkenti Muğla ve kıtaların buluşma noktası İstanbul'da toplamda 4 yarışın gerçekleştirileceği organizasyon öncesi nefesler tutuldu. Şölen 25-27 Mayıs'ta Muğla'da, 28-30 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek.

HATIRA ORMANI
İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Marmaris'te deniz hatıra ormanı oluşturacaklarını söyledi. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ise, "Destek olanlara teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin yelken sporunda ne denli ileri gittiğini gösterecek olan bu yarışta birçok yerli ve yabancı sporcu yarışacak. Türk yelkeni, dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla dünyada önemli bir yere sahip" diye konuştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA