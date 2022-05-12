Muğla ve İstanbul’da yat yarışları şöleni

CUMHURBAŞKANLIĞI himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği'nin iş birliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu 2022 Faaliyet Programı kapsamında İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışı'nın basın toplantısı yapıldı. Türkiye'nin marka şehirleri turizmin başkenti Muğla ve kıtaların buluşma noktası İstanbul'da toplamda 4 yarışın gerçekleştirileceği organizasyon öncesi nefesler tutuldu. Şölen 25-27 Mayıs'ta Muğla'da, 28-30 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek.

HATIRA ORMANI

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Marmaris'te deniz hatıra ormanı oluşturacaklarını söyledi. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ise, "Destek olanlara teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin yelken sporunda ne denli ileri gittiğini gösterecek olan bu yarışta birçok yerli ve yabancı sporcu yarışacak. Türk yelkeni, dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla dünyada önemli bir yere sahip" diye konuştu.