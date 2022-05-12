Nazilli Belediye 1. Lig hedefinde

2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Taner Öcal, kadro yetersizliği nedeniyle Play- Off hedefine ulaşamadıklarını söyledi, önümüzdeki sezon çıtayı 1. Lig olarak koydu. Sınırlı kadroyla ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını kaydeden Öcal, önümüzdeki yıl için şampiyonluk hedefinde olacaklarını açıkladı. Mental açıdan düşen takımı ligde tuttuklarını söyleyen Öcal, "Geldiğimizde psikolojik olarak düşmüş bir takım vardı. Gidenlerin yerine gelen isimlerin ligin oyuncuları olmadığını düşünüyorum. Yine de başarılı olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

12-13 TRANSFER GEREKİYOR

Teknik patron Taner Öcal, önümüzdeki sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi. Zirveye oynayacak bir takım oluşturmak istediklerini aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Hazırlıklara şimdiden başladık. İyi takım kurup şampiyonluğa oynamak istiyoruz. Nazilli'ye öyle bir takım yakışır. Seneye bu takımı daha üst sıralarda göreceğiz. Mevcut kadrodan 3-4 isimle devam edeceğiz. Raporumuzu sunduk. Sözleşmesi bitenlerle yönetim görüşme yapacak. Onun dışında da 12-13 tane transfere ihtiyacımız var" diye konuştu. ■ İHSAN KARATAŞ