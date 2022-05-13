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Haberler Spor Konak Pier’de ödül coşkusu

Konak Pier’de ödül coşkusu

13.5.2022

Konak Pier’de ödül coşkusu
KÜLTÜRPARK Tenis Kulübü'nde 5-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Konak Pier Tenis Turnuvası harika mücadelelerle sona erdi. 13 kategoride 197 sporcunun mücadele ettiği turnuvanın ödül gecesi Konak Pier'in muhteşem tarihi ortamında gerçekleştirildi. Gecede şampiyon sporculara ödülleri dağıtılırken Kültürpark Tenis Kulübü'ne yeni katılan üyelerin de plaketleri verildi. Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan ile Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür'ün de katıldıkları törende, Ilgın Timoçin ve orkestrası canlı performanslarıyla geceye renk kattı. Saat 18.00'de başlayan ödül töreni, kokteyl ve danslarla devam etti ve 21.00'e kadar sürdü.
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