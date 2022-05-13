Menemen’i zor süreç bekliyor

SPOR Toto Birinci Lig'de Cumartesi günü evinde Gençlerbirliği ile kümede kalma yolunda adeta kader maçına çıkacak Nasadoge Menemenspor'u çok zorlu bir süreç bekliyor. Son 3 sezondur Birinci Lig'de yer alan İzmir temsilcisi, olası bir puan kaybında matematiksel olarak küme düşecek.

KADROSU DA DAĞILACAK

SARI-LACİVERTLİLER kazansa dahi Altınordu ve Beypiliç Boluspor'un yenilmesini bekleyecek. Rakipler de kazanırsa İzmir ekibi 2. Lig'in yolunu tutacak. Menemenspor küme düşmesi durumunda kadrosunu da dağıtacak. Sarı-lacivertliler kural gereği 2. Lig'de yabancı futbolcu oynatamayacak ve tüm yabancı oyuncular serbest kalma hakkı elde edecek. Kadrosunda Cisse, Sabbah, Ba, Gomes, Kehinde, Ubah ve Jiakponna'yı bulunduran İzmir temsilcisi gelecek sezon bu oyuncuları göndermek zorunda kalacak. Takım küme düşerse birçok yerli oyuncu da gidecek.

KAYYUM ATANMASI TALEBİ REDDEDİLDİ

MENEMENSPOR'UN yönetimine kayyum atanması için açılan dava reddedildi. Kulüpten yapılan açıklamada, davanın Menemen Sulh Hukuk Mahkemesince reddedildiği belirtildi. Açıklamada, "Yönetim kurulumuz görevine devam etmektedir" denirken hukukun üstünlüğüne her zaman inanıldığı vurgulandı.