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Haberler Spor Türkiye Tırmanma Yarışı Buharkent’te

Türkiye Tırmanma Yarışı Buharkent’te

13.5.2022

Türkiye Tırmanma Yarışı Buharkent’te
Aydın'ın Buharkent ilçesi Türkiye'nin önemli organizasyonlarından olan AVİS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Yarışın ilk ayağı Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından Buharkent Belediyesi'nin katkılarıyla yarın start alacak. Büyük heyecana ve renkli görüntülere sahne olacak olan organizasyona Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda yarışmacı katılacak. Ulusal şampiyonanın ilk yarışı olan Buharkent Tırmanma Yarışı, yarın saat 15.15'te Buharkent Meydanı'ndan verilecek sembolik start ile başlayacak. Yarışın ikinci gününde ise sabah yapılacak iki antrenman çıkışının ardından, büyük heyecan başlayacak. Yarışın startı saat 12.25'te yapılacak ilk çıkış ile verilecek ve saat 18.10'da Buharkent Meydanı'nda ödül töreni gerçekleştirilecek. ■ İHSAN KARATAŞ
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