Harikasın KSK

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisi ikinci maçında Anadolu Efes'i 79-73 mağlup eden Pınar Karşıyaka, seride 1-1 eşitliği yakaladı. Yarı finale çıkacak ekip, 15 Mayıs Pazar günü İstanbul'da belli olacak. Larkin ve Pleiss'la etkili olduğu ilk periyodu Efes 22-21 galip tamamladı. İkinci periyotta Dunston'ın basketiyle 28-27 öne geçen rakibi karşısında Taylor, Tyus ve M'Baye ile 12-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 16. dakika içinde aradaki farkı 11 sayıya çıkardı: 39-28. Üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 49-42 önde gitti.

KAF-KAF HATA YAPMADI

İ3. periyotta Pınar Karşıyaka, 24. dakikada Taylor ve Roll'un basketleriyle farkı 12 sayıya çıkardı: 56-44. Efes'in farkı kapatmasına izin vermeyen KSK, periyodu 64-57 üstün tamamladı. Dördüncü periyodun ilk 5 dakikalık bölümünde rakibine sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, Dunston ve Ömer Can'la yakaladığı 9-0'lık seriyle 66-63 üstünlük kurdu. Son 2 dakikasına Karşıyaka'nın 73-71 önde girdiği müsabakayı ev sahibi ekip 79-73 kazandı.

TARAFTARDAN MÜTHİŞ DESTEK

PINAR Karşıyaka'yı taraftarı Anadolu Efes karşısında yalnız bırakmadı. Yeşil-kırmızılı basketbol severler, Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'ni hınca hınç doldururken, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına müthiş bir destek verdiler. Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte büyük bir coşku yaşanırken, Karşıyakalı basketbolcular galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.