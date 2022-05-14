Manisa’da maraton heyecanı

Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu için geri sayım başladı. Maratona Türkiye'nin her yerinden 2 bine yakın başvuru yapılırken yarışa kayıt yaptıran sporcular ve ailelerin katılımı ile yarış günü Manisa'ya yaklaşık 5 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Bugün saat 11.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek olan Çocuk Koşusu öncesinde, minikler için Zumba Kids etkinliği düzenlenecek. Çocuk Koşusu ödül töreni sonrasında ise eğlenceli ve eğitici oyunlar oynanacak.

10 VE 21 KİLOMETRE YARIŞLARI

Yarın Atatürk Kent Park'ta gerçekleşecek olan 10 kilometre ve 21 kilometre yarışlarının öncesinde ise yarışmacıların motivasyonunu artıracak, müziğin ve sporun bir arada olduğu çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

İŞTE TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

Manisa'da yarın trafiğe kapanacak yollar şöyle: Birlik Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Üngör Çalışır Caddesi, Mustafa Kemal Bulvarı, Malazgirt Caddesi, Cumhuriyet Bulvarı, Mimar Sinan Bulvarı Manisa Giriş Yönü, İzmir Caddesi, Hükümet Caddesi, 8 Eylül Caddesi, Tarzan Bulvarı, 19 Mayıs Bulvarı. Polis kontrolünde açık yollar ise şu şekilde açıklandı: Murat Caddesi, Manisa Çevre Yolu, Bahri Sarıtepe Caddesi, Kumludere Caddesi (Kırmızı Köprü), Mehmet Akif Ersoy Caddesi Lale Meydanı Gidiş Yönü, İbrahim Gökçen Bulvarı, Mimar Sinan Bulvarı İzmir Gidiş Yönü, Tevfikiye Caddesi, Mustafa Kemal Bulvarı OSB Giriş Yönü.