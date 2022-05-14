  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Menemenspor, 2. Lig’e düştü

Menemenspor, 2. Lig’e düştü

Menemenspor, Spor Toto 1. Lig’de konuk ettiği Gençlerbirliği’ne 3-1 mağlup olarak son hafta öncesinde matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi. Maç sonunda Menemensporlu futbolcular üzüntü yaşadı.

İHA

14.05.2022, 19:11

Menemenspor, 2. Lig’e düştü

Spor Toto 1. Lig'in 37. hafta maçında Menemenspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten karşılaşmanın 48. dakikasında Gençlerbirliği Sandro Lima'nın golüyle öne geçti. Maçın 65. dakikasında Kehinde ile beraberliği yakalayan Menemenspor, 83. dakikada LuaLua ve 88. dakikada Tshibola'nın gollerine engel olamayarak sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.



FUTBOLCULAR ÜZÜNTÜ YAŞADI
Bu sonuçla 39 puanda kalan Menemenspor, küme düşme hattının 6 puan gerisinde kalarak son hafta öncesinde matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi. Maç sonunda sarı-lacivertli ekipte futbolcular üzüntü yaşadı. Menemensporlu bazı taraftarlar ise yönetime, teknik ekibe ve futbolculara tepki gösterdi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA