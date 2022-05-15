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Haberler Spor Kaf-Kaf kongreden sonra gaza basacak

Kaf-Kaf kongreden sonra gaza basacak

Yönetim mali genel kurulun ardından transfer çalışmalarına hız verecek

15.5.2022

Kaf-Kaf kongreden sonra gaza basacak
FUTBOL ve voleybolda A takım düzeyinde sezonu tamamlayan, basketbolda yoluna devam eden Karşıyaka'da yeni sezon planlaması mali genel kurulun ardından hızlanacak. Yeşil-kırmızılılarda olağan mali kongrenin tarihinin hafta başında ilan edilmesi beklenirken, takımların kadro yapılanmaları ile transferler genel kurulun ardından hız kazanacak. Karşıyaka'da 2 yıllık daha görev süresi bulunan yönetim yeni sezonda futbolda teknik direktör Erman Güraçar, basketbolda antrenör Ufuk Sarıca, voleybolda ise antrenör Reşat Yazıcıoğulları'yla devam edecek. Mali genel kurulun ardından takımlarla ilgili rapor alacak Başkan Turgay Büyükkarcı, sonrasında yeni sezon için yönetimiyle transfere girişecek.
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