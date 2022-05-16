Bursaspor’da büyük gerginlik

Bandırmaspor'a 4-2 kaybederek ligin bitimine bir maç kala Spor Toto 1. Lig'den düşen Bursaspor'da işler karıştı. Maçın bitiminde futbolcular Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndan 3 buçuk saat sonra çıkabildi. Taraftarlar otobüsten inen futbolcu Burak Altıparmak'a saldırdı. Çok sayıda taraftar, maçın bitiminin ardından Bursa Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin önünde toplandı. Tesislerde 500 polis ekibi güvenlik önlemi alırken, taraftarlar tesise yaklaştırılmadı. Bursasporlu taraftarlar ise slogan atarak takımının küme düşmesine tepki gösterdi.