Bileğimizin gücüyle kaldık

SPOR Toto 1. Lig'de ligin bitimine 1 maç kala Balıkesirspor'u yenerek kümede kalışını ilan eden Altınordu'da kaleci Ali Emre Yanar, bileklerinin gücüyle ligde kaldıklarını söyledi. Sezon içinde diğer takımların maçlarından medet ummadıklarını belirten 24 yaşındaki file bekçisi, "Kendi işimizi kendimiz bitirdik. Alnımızın akıyla sezonu tamamladık. Bundan üç ay önce 'Altınordu, ligden düştü', 'Altınordu, bu sezonu bıraktı' yorumları yapılıyordu. Biz çok çalıştık, asla pes etmedik. Tüm takım arkadaşlarımla beraber mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. Yola devam etmek çok güzel" dedi. Öte yandan Balıkesirspor galibiyetinin ardından izin yapan futbolcular, yarın İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yapacağı çalışma ile Boluspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

ALTINORDU BURAK İNCE'YE ÜZÜLDÜ

ALTINORDU, devre arasında Bundesliga'ya gönderdiği Burak İnce'nin Almanya'da küme düşme acısı yaşamasına üzüldü. İzmir temsilcisi, 1.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Arminia Bielefeld'e gönderdiği 18 yaşındaki futbolcunun lige veda etmesiyle buruk sevinç yaşadı. Hafta sonu Bielfeld, evinde RB Leipzig'le 1-1 berabere kalarak lige mendil salladı. Böylelikle Burak İnce'nin Bundesliga macerası kısa sürdü. İzmir ekibinin altyapısından yetişen yetenekli orta saha oyuncusu Bielefeld takımında 5 maçta 1 kez ilk 11'de yer alıp toplam 141 dakika oyunda kaldı. Oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 25 pay alacak Altınordu, önümüzdeki sezon Burak'ın bir alt ligde yıldızını parlatmasını umut ediyor.

ALAATTİN EFE'Yİ UNUTMADI

ALTINORDU kalecisi Ali Emre, geçtiğimiz hafta içinde hayatını kaybeden Altınordu Çine Futbol Okulu sporcularından Alaattin Efe Peslan'ı da unutmadı. Yanar, "Balıkesir maçı öncesinde Alaattin Efe Peslan'ın vefatını öğrendiğimizde çok üzüldük. Ligde kaldık ama içimizde buruk bir sevinç var" dedi.