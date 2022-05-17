Fenerbahçe saldırıyor

Spor Toto Süper Lig'de bitime bir hafta kala 2.'lik bileti için avantajı elinde bulduran Fenerbahçe'de kurmaylar transfer çalışmalarında gaza bastı. Gelecek sezon tüm kulvarlarda başarı hedefleyen sar-lacivertlilerin gündeminde ise golcü takviyesi var. Yerli ve yabancı birçok ismi takip eden F.Bahçe için dün flaş bir isim ortaya atıldı. Önceki gün Atletico Madrid'den resmen ayrılan Luis Suarez'in sarılacivertli ekibin gündeminde ilk sırada yer aldığı öğrenildi.

Daha önce de ismi gündeme gelen yıldız ismin temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştiren kurmaylar, futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor. Birçok teklif alan Suarez'in sarı-lacivertli takımın planlarından etkilendiği öne sürüldü. Forvet hattına Suarez'i almak isteyen Fenerbahçe'nin kanat bölgesi için de Nicolas De La Cruz'u istediği öğrenildi. Arjantin medyasında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe, River Plate'in 25 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu Nicolas De La Cruz'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

ROSSİ DEVREYE GİRDİ

Beş yıldır forma giydiği River Plate'den ayrılarak Avrupa'da bir kulübe transfer olmak isteyen Nicolas De La Cruz'un, Arjantin ekibinden 'satışında kolaylık gösterileceği' sözü aldığı kaydedildi. Kanarya'nın Rossi'yi devreye sokarak oyuncuyu ikna ettiği ve ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi.

JESUS BİLMECESİ

FENERBAHÇE'DE Jorge Jesus ile ilgili şok gelişmeler yaşandı. Brezilya basını deneyimli hocayla ilgili iddialarda bulundu. Bilindiği üzere sarı-lacivertlilerin, hafta içinde Jorge Jesus'u Türkiye'ye getireceği konuşuluyordu. Hatta Ali Koç'un işi bitirdiği ve ligin sona ermesini beklediği öne sürülmüştü. Ancak dün Brezilya basının ortaya attığı iddialar kafaları karıştırdı. Bilindiği gibi Jorge Jesus'un kalbinde olan takımın Flamengo olduğu biliniyordu. Brezilya ekibinin düşme hattında yer alması nedeniyle Jesus'un Flamengo'dan haber beklediği ve bu yüzden Fenerbahçe'yi beklettiği öne sürüldü. Tecrübeli teknik adamın Flamengo'dan teklif gelmesi durumunda düşünmeden teklifi kabul edeceği iddia edildi.