Kartal’da Ondrejka sesleri

BEŞİKTAŞ, Önder Karaveli'nin görevi bırakmasının ardından Valerien Ismael yönetiminde yeniden yapılanmaya gitti. Siyah-beyazlı yönetim, Fransız teknik adamın raporu doğrultusunda yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Kara Kartal'ın İsveçli kanat oyuncusu Jacob Ondrejka ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi. Uzun süredir Elfsborg'un 19 yaşındaki genç yeteneğini takip eden siyah-beyazlı takımda, İsmael bu oyuncunun alınmasına onay verdi.

12 GOL 2 ASİST YAPTI

Birkaç gün içerisinde Ondrejka'nın menajeriyle bir araya gelecek olan kurmaylar, genç yeteneğe imza attırmaya çalışacak. Landskrona alt yapısında yetişen genç oyuncu üç sezondur Elfsborg forması giyiyor. Kariyerinde 97 maça çıkan Ondrejka, 12 gol atıp 2 de asist yaptı. Genç yıldız adayı bir kez de İsveç U21 Milli Takım formasını giydi.

EMRE BİLGİN BEĞENİ TOPLADI

BEŞİKTAŞ'TA önceki gün kazanılan Göztepe maçının kahramanlarından biri genç kaleci Emre Bilgin oldu. As kaleciler Ersin Destanoğlu ve Mert Günok'un sakatlıkları nedeniyle İzmir'de eldivenleri giyen Emre, 90 dakika sahada kalırken, kurtardığı 7 pozisyonla rakiplerine geçit vermedi. Göztepe karşısında yaptığı kurtarışlarla beğeni toplayan genç kaleci, gelecek adına da siyah-beyazlı taraftarları sevindirdi.