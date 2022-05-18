Fethiyespor finale çıktı

TFF 3. Lig Play-Off yarı final rövanş maçında deplasmanda 1-1 kaldığı Ofspor'u evinde 3-2 yenen Fethiyespor adını finale yazdırdı: 3-2. Fethiyespor maçın 8 ve 27. dakikalarda Nurettin'in golleriyle skoru 2-0 yaptı. Konuk Ofspor'da 36. dakikada Ömer attığı golle farkı 1'e indirdi: 2-1. İlk yarıyı 2-1 galip tamamlayan Fethiyespor 58. dakikada Serhan'la tabelayı 3-1 yaparken, mücadelede son sözü 64. dakikada Adnan söyledi. Ofspor'da 80. dakikada Buğrahan, 86. dakikada ise Ömer kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Fethiyespor'un Play-Off finalinde İçel İdman Yurdu ile karşılaşacak.

DİĞER