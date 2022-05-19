Anadolu Efes’in final günü

Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2022'de heyecan Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yaşanacak. Stark Arena'da bugün başlayacak olan organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Anadolu Efes, yarı final maçında Yunanistan temsilcisi Olympiacos'un karşısına çıkacak. Üst üste üçüncü, toplamda dördüncü kez Final Four'da mücadele edecek olan lacivert-beyazlıların mücadelesi TSİ 19.00'da oynanacak. Bu müsabakanın kazananı, saat 22.00'de oynanacak Barcelona-Real Madrid eşleşmesinin galibiyle 21 Mayıs Cumartesi günü oynanacak finalde kupa için karşı karşıya gelecek.

HEDEF ÜST ÜSTE 2. KUPA

Turkish Airlines EuroLeague'de üst üste üçüncü, toplamda dördüncü kez Final Four'a yükselme başarısı gösteren son şampiyon Anadolu Efes, Olympiacos karşısında kazanıp finale çıkmayı hedefliyor. Ergin Ataman'ın öğrencilerinin hedefi, üst üste ikinci kez kupaya uzanmak. A.Efes rotasyonunun önemli parçalarından olan Krunoslav Simon ve Rodrigue Beaubois'in sakatlıkları, teknik heyetin canını sıkıyor. Bir süredir sakatlıklarından dolayı forma giyemeyen iki oyuncunun Final Four'a yetişmesi için yoğun çaba harcanırken, Ergin Ataman tüm çabalara rağmen iki oyuncudan da yüzde 100 performans almakta zorlanacak. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından sakatlığı nükseden Simon'un süre alması zor, Beaubois ise hazır değil.

ERGİN ATAMAN 5. KEZ FİNALLERDE

ANADOLU Efes Başantrenörü Ergin Ataman, 5. kez Euro- League Final Four'da yer alma başarısı gösterecek. Daha önce Efes ile 1999-2000 sezonunda finallere katılma hakkı kazanan ve turnuvayı üçüncülükle noktalayan Ataman, 2002-2003 sezonunda İtalyan ekibi Montepaschi Siena ile üçüncü, 2018-2019 sezonunda da Anadolu Efes ile ikinci olmuştu. Deneyimli çalıştırıcı, son Final Four'unda ise Anadolu Efes ile geçtiğimiz sezon şampiyon olmuştu.

FİNAL MAÇI 21 MAYIS'TA

ANADOLU Efes- Olympiacos ve Barcelona- Real Madrid eşleşmelerinin kazananlarının karşı karşıya geleceği Turkish Airlines EuroLeague Final Four Finali, 21 Mayıs Cumartesi TSİ 20.00'de başlayacak. Eşleşmelerin kaybedenleri ise yine aynı gün TSİ 17.00'de üçüncülük maçında karşılaşacak.