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Haberler Spor Fethiye’de bayram var

Fethiye’de bayram var

Lacivert-beyazlılar, Ofspor’u yenerek finale adını yazdırdı, 2. Lig’e dönmek için ateşi yaktı ve büyük sevinç yaşadı

19.5.2022

Fethiye’de bayram var

3. Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off yarı finalinde 1-1 biten ilk maçın rövanşında Yeşilyurt Ofspor'u evinde 3-2 mağlup ederek adını finale yazdıran Fethiyespor'un önünde 3 yıl sonra 2. Lig'e dönmek için artık sadece 90 dakika kaldı. Lacivertbeyazlı takımın finale yükselmesi ilçede bayram havası estirdi.

RAKİP İÇEL İY
Ofspor engelini tıklım tıklım dolu Fethiye İlçe Stadı'ndaki taraftarlarının desteğiyle yıldızı Nurettin'in 2, Serhan'ın 1 golüyle aşan lacivert-beyazlı ekip, finalde İçel İdmanyurdu ile eşleşti. Normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan İçel İY, yarı finalde Orduspor 1967'yi 1-0 kaybettiği ilk maçın
rövanşında evinde 3-0 yenerek finalist oldu. İki takım arasındaki final maçı TFF tarafından belirlenecek tarafsız sahada oynanacak.
Mücadeleyi kazanan taraf adını 2. Lig'e yazdıracak. Fethiyespor, normal sezonda ilk maçta deplasmanda 4-2 yendiği İçel'e evinde 2-1 mağlup yenolmuştu. Fethiyespor'un finale adını yazdırmasının ardından statta büyük coşku yaşandı. Futbolcular, taraftarlar, yöneticiler ve teknik heyet Ofspor zaferini doyasıya kutladı.
■ ERDOĞAN CANKUŞ

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