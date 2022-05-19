Finaldeyiz

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcularımız finale yükseldi, gururumuz oldu. Türkiye'den 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve +81 kiloda Şennur Demir ringe çıktı. Avrupa şampiyonu, olimpiyat ve dünya 2.'si Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol Fuertes Fernandez'i net bir şekilde yenerek adını finale yazdırdı. Taylandlı Preedakamon Tintabthai karşısında rahat bir maç çıkaran Hatice Akbaş da finale yükselen isim oldu.

SÜRMENELİ ÇOK RAHAT KAZANDI

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli de 66 kiloda Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i net bir skorla eleyerek finale çıktı. Ağır sıklette ise Şennur Demir, Polonyalı Lidia Maria Fidura'yı 5-0'la mağlup ederek finale yükseldi. Ayşe Çağırır da 48 kiloda Arjantinli Aldana Florencia Lopez'i 4-1 yenerek finale yükseldi. Milli boksör, finalde Kazak Alua Balkibekova'nın rakibi oldu. Kariyerinde bir Avrupa üçüncülüğü bulunan Ayşe, gümüş madalyayı garantileyerek en büyük başarısını kazandı.

SEMA VE ELİF BRONZ ALDI

TÜRKİYE'NİN ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 9. gününde ringe çıkan Sema Çalışkan ve Elif Güneri bronz madalya kazandı. Sema Çalışkan, 70 kiloda karşılaştığı İrlandalı Lisa Edel O'Rourke'a 5-0 yenildi ve dünya üçüncüsü olarak bronz madalya aldı. Milli boksör, 2018 Dünya Şampiyonası'nı da 64 kiloda bronz madalyayla tamamlamıştı. Elif Güneri ise 81 kiloda mücadele ettiği Litvanyalı Gabriele Stonkute'ye 3-2 mağlup oldu. Kariyerinde 2 Avrupa şampiyonluğu, birer dünya ve Avrupa ikinciliği bulunan milli boksör, 4. kez dünya üçüncüsü oldu.