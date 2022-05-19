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Haberler Spor Salihli Belediye finali hedefliyor

Salihli Belediye finali hedefliyor

19.5.2022

Salihli Belediye finali hedefliyor
SALİHLİ Belediyespor'un U-18 takımı gözünü 2. kademe maçlarına çevirdi. Kütahya'da oynanan 1. kademe müsabakalarının finalinde Balıkesir ekibi Gömeç Belediyespor'u 1-0 yenmeyi başaran yeşilbeyazlı gençler, şampiyon olarak son 20 takım arasına adını yazdırdı, 2. kademeye yükseldi. Salihli Belediyespor, 2. kademe maçlarında 26-29 Mayıs tarihleri arasında yine Kütahya grup merkezinde tur bileti arayacak. Salihli Belediyespor, Buca Efelerspor (İzmir), Güzeltepe Gençlikspor (İzmir), Gölbaşı Belediyespor (Ankara), İnegöl Kafkas Gençlik (Bursa) ve Selçuklu Belediyespor (Konya) ile karşı karşıya gelecek. 2. kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. ■ EMRE SAÇLI
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