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Haberler Spor Tekvandoda madalya avı

Tekvandoda madalya avı

19.5.2022

Tekvandoda madalya avı
İNGİLTERE'NİN ev sahipliği yapacağı Avrupa Tekvando Şampiyonası bugün başlıyor. Manchester kentinde gerçekleştirilecek organizasyon 4 gün sürecek. Erkeklerde; Deniz Dağdelen (54 kilo), Görkem Polat (54 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kilo), Hakan Reçber (63 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Muhammed Emin Yıldız (74 kilo), Hüseyin Kartal (80 kilo), Enbiya Taha Biçer (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo), kadınlarda; Fatma Keleş (46 kilo), Emine Göğebakan (46 kilo), Rukiye Yıldırım (49 kilo), Merve Dinçel (49 kilo), Zeliha Ağrıs (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), İkra Kayır (62 kilo), Mervenur Evci (67 kilo), Nur Tatar (73 kilo), Nafia Kuş (+73 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+73 kilo), para tekvando erkeklerde Ali Can Özcan (58 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo), Oktay Atalay (80 kilo), Mehmet Sami Saraç (+80 kilo), kadınlarda Nurcihan Ekinci (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Gamze Gürdal (57 kilo), Seçil Er (65 kilo), Nisa Nur Gürses (+65 kilo) madalya avına çıkacak.

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