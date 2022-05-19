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Haberler Spor Turan İdmanyurdu Uşak’ta zirveye çıktı

Turan İdmanyurdu Uşak’ta zirveye çıktı

19.5.2022

Turan İdmanyurdu Uşak’ta zirveye çıktı
UŞAK U-16 Ligi'nde Turan İdmanyurdu fırtınası esti. A Grubu'nda Alahabalıspor, Bölmespor ve Bozkuş Stadspor ile birlikte mücadele eden ve oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 16 puanla grubunu namağlup olarak zirvede tamamlayan Turan İY, Play-Off'ta da hız kesmedi. Tek devreli lig usulü oynanan Play-Off karşılaşmalarında Uşak Vefaspor'u 3-1, Uşakspor A.Ş.'yi 3-1 ve Bölmespor'u da 3-0'lık skorlarla geçen yeşil-siyahlılar, Play-Off Grubu'nu da zirvede tamamladı, U-16 Türkiye Şampiyonası'nda Uşak'ı temsil etme hakkı kazandı. Teknik sorumlu Yalçın Aksoy'un öğrencilerinin bileği bükülmezken, 9 maçta 30 gol attılar, kalesinde 5 gol gördüler. ■ SERVET SARUN
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