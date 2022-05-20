5 takım da Halil’i istiyor

Süper Lig'den düşen Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar, Süper Lig'in devlerini peşine taktı. Göztepe ile sözleşmesi devam eden 28 yaşındaki kanat oyuncusu için Süper Lig'in şampiyon apoletli Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir ekipleri devreye girdi. Göztepe'nin küme düşmesinin ardından taraftarla da sorun yaşayan ve ayrılmayı kesin olarak kafasına koyan kaptan Halil'in, Trabzonspor'a yakın olduğu öğrenildi. Yönetimin 3 milyon Euro gelir hedeflediği futbolcunun hangi kulübe imza atacağı ise merak konusu oldu.

DİNO VE MARKO KALACAK

GÖZTEPE'DE gidecek futbolcuların yanı sıra kalacak isimler de netleşmeye başladı. Kaleci İrfan Can, kaptan Halil, Atınç ve Yalçın'ı satmayı planlayan yönetimin defans oyuncuları Dino Arslanagic ve Marko Mihojevic'i bırakmayı düşünmediği öğrenildi. İki futbolcuyu da takımda tutmaya karar veren kurmayların Di Santo ve Tijanic için gelen teklifleri değerlendirdiği vurgulandı. Sezon başında Belçika'nın Gent takımından gelen Arslanagic 32 lig maçına çıkıp 2 gol attı. Geçen sezon kadroya dahil edilen Mihojevic ise ağır bir sakatlık geçirdi. Tedavisi biten ve sahalara dönen 26 yaşındaki Boşnak stoper bu sezon 3 maça çıktı.