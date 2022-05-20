Altın kızlar

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, tamamlandı. Milli boksörlerden Buse Naz Çakıroğlu 50 kiloda, Hatice Akbaş 54 kiloda, Busenaz Sürmeneli 66 kiloda ve Şennur Demir +81 kiloda altın madalya kazandı. Buse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria'yı 5-0 yenerek kariyerine olimpiyat ikinciliği ve Avrupa şampiyonluğunun ardından bir de dünya şampiyonluğu ekledi. Mart ayında 22 yaş altında Avrupa şampiyonu olan Hatice Akbaş, Romanya'dan Lacramioara Perijoc'u 3-2 yendi.2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile 2019'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndan 69 kiloda altın madalyayla dönen Sürmeneli, Kanadalı Charlie Cavanagh'ı hakem kararıyla mağlup etti. Şennur Demir, Faslı Khaija Mardi'yi büyük bir mücadele örneği göstererek 4-1 yendi ve altın madalya elde etti. Milliler, 5 altın ve 2 bronz alarak takım halinde de şampiyonluğa ulaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmaları salonda izledi. Kasapoğlu, müsabaka aralarında düzenlenen törenlerde de milli sporculara madalyalarını takdim etti. Kasapoğlu, takım halinde şampiyon olan millilerimize kupayı da tadim etti.