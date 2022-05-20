Altın yumruk Ayşe

ULUSLARARASI Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda milli boksör Ayşe Çağırır, finalde Kazak Alua Balkibekova'yı yenerek altın madalya kazandı. İlk turda Özbek Marjona Savrieva'yı, 2. turda Fransız Rim Bennama'yı, çeyrek finalde İngiliz Demie- Jade Resztan'ı yarı finalde ise Arjantinli Aldana Florencia Lopez'i geçen milli boksör, finalde Kazak Alua Balkibekova ile karşılaştı. Müsabakanın ilk raundunu 5-0 kaybeden Ayşe, 2. raundu 3-2 aldı. Son rauntta üstün bir performans sergileyen milli boksör, bu bölümü 5-0, maçı da 3-2 kazanarak dünya şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da altın madalya kazanan Ayşe Çağırır için tebrik mesajı yayımladı.

DİĞER FİNALLER BUGÜN

MİLLİ boksörlerin altın madalya mücadelesi bugün oynanacak final maçlarıyla devam edecek. Buse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı Ingrit Lorena ile, 54 kiloda Hatice Akbaş, Romanyalı Lenuta Lacramioara Perijoc ile, +81 kiloda Şennur Demir ise Faslı Mardi Khadija ile altın madalya için ringe çıkacak.