Kuşadası’nda heyecan başladı

ULUSLARARASI Voleybol Federasyonu (FIVB), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge", eleme maçlarıyla dün başladı. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Sevgi Plajı'nda kurulan oyun alanında yapılan maçları, yağışlı havaya rağmen çok sayıda sporsever takip etti. TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, yeni tip korona virüs nedeniyle ara verilen organizasyonları yeniden yapmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Avrupa'da sadece bizim yaptığımız üst düzey bir organizasyon. 5 kıta, 33 ülkeden takımlar geldi. 33 ülkeden 32'şer takım erkek ve kızlarda mücadele edecek" dedi. Turnuva boyunca 200 sporcuyu misafir edeceklerine dikkati çeken Aslandaş, " Sporcularımız 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma yolunda puanlarını artırmak için bu turnuvalarda mücadele ediyor. Bundan dolayı turnuva oldukça önemli" ifadelerini kullandı. Aslandaş, 22 Mayıs Pazar gününe kadar grup maçları ve yarı final müsabakaları yapılacağını vurgulayarak, "Ana tabloya katılmak için eleme müsabakalarını oynayacaklar. Amerika'dan kalkıp geliyor, 1 maç oynuyor, yenildiği takdirde eleniyor. Gerçekten kıyasıya mücadele olan spor branşı" dedi.

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