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Haberler Spor O kupayı istiyoruz

O kupayı istiyoruz

A.Efes THY Avrupa Ligi şampiyonluk maçında bugün Real Madrid’i yenip üst üste 2. kez kupayı kazanmayı hedefliyor

20.5.2022

O kupayı istiyoruz
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında kupanın son sahibi Anadolu Efes bugün İspanya ekibi Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Belgrad'da düzenlenen organizasyondaki yarı final maçlarında Olympiakos'u 77-74 mağlup eden Anadolu Efes ile Barcelona'ya 86-83 üstünlük kuran Real Madrid arasındaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Avrupa basketbolunun en büyüğü olmak için mücadele edecek Anadolu Efes ile Real Madrid, 40. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 39 maçın 13'ünü Anadolu Efes, 26'sını ise Real Madrid kazandı. Anadolu Efes, bu sezon Real Madrid'i İstanbul'da 93-90 mağlup etti. İspanya'da oynanan mücadeleden ise eflatunbeyazlı ekip 82-69 galip ayrılmıştı.
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