Trabzon hareketli

Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyon olan Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Bordo-mavililer, Beşiktaş'ın sözleşme imzalamayacağı Oğuzhan Özyakup ile anlaştı. 29 yaşındaki orta saha ile yapılan görüşmede senelik 20 milyon TL'lik maaş konusunda el sıkışıldığı da öğrenildi.

AVCI'NIN KARARI ETKİLİ OLDU

Bu transferin perde arkasında teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararının etkili olduğu ortaya çıktı. 10 senelik Beşiktaş kariyerini bitirecek olan Ozzie'yi de Trabzonspor heyecanı sardı. Oğuzhan, Fırtına'nın Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermesi ve aslen Trabzonlu olmasından dolayı Karadeniz ekibinde forma giymekten mutluluk duyacağını dile getirdi. 10 yıl formasını giydiği Beşiktaş'ta 310 maça çıkan Oğuzhan, 35 gol-62 asistle 97 kez skora katkı yaptı.