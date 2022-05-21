Kara Kartal’da Nguen heyecanı

Yeni sezon transfer politikasında hücum hattına öncelik veren Beşiktaş'ın, daha önceden prensip anlaşmasına vardığı Tokmac Chol Nguen'in transferini bitirmek üzere olduğu ileri sürüldü. Macaristan ekibi Ferencvaros'ta forma giyen Tokmac Chol Nguen de transfer sinyali veren bir paylaşım yaptı. Uçaktan bir paylaşım yapan ve 'Kartal' emojisi kullanan Norveçli kanat oyuncusu siyahbeyazlı taraftarı heyecanlandırdı. 28 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımı 'Beşiktaş için İstanbul'a geliyor' şeklinde yorumlandı. Öte yandan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Pjanic, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı camiaya veda etti. Yıldız isim mesajında camia ve taraftara teşekkür etti.

KONYASPOR İLE KARŞILAŞACAK

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında bugün İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve İbrahim Bozbey yapacak. Ligdeki son deplasmanında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, 58 puanla puan cetvelinin 6. basamağında bulunuyor. Konyaspor ise 67 puanla 3. sırada yer alıyor. Göztepe maçında kırmızı kart gören Josef de Souza ve Valentin Rosier, bugün oynanacak Konyaspor maçında görev yapamayacak. Siyah-beyazlı takımda tedavileri süren Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra dün sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Welinton'un Konya karşısında görev yapması beklenmiyor.