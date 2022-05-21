Seçime 2 aday giriyor

Eski başkanlardan Dursun Özbek , beklenildiği gibi Metin Öztürk ile beraber hareket etme kararı alırken, diğer aday Eşref Hamamcıoğlu da listesini sundu.

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde başkan adayları listelerini Divan Başkanlığına teslim etti. Eski başkan Dursun Özbek Metin Öztürk ile beraber hareket etme kararı alırken, Eşref Hamamcıoğlu da tam listesini belirledi. Hamamcıoğlu'nun listesinde şu isimler yer alıyor. Asil üyeler: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman. Yedek üyeler: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu. Nef Stadyumu çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Hamamcıoğlu, Adnan Öztürk'ün Sportif AŞ'de görev alacağını açıkladı.



İŞTE ÖZBEK'İN LİSTESİ

Özbek'in listesinde ise şu isimler var: Asil üyeler: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil. Yedek üyeler: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu. Özbek, Sportif A.Ş.'yi Erden Timur'a verecek.