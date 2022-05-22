Menemen yine kayıp

Spor Toto Birinci Lig'de küme düşmesi kesinleşen Menemenspor, deplasmanda yine kendisi gibi küme düşen Bursaspor'a teslim oldu: 1-0. 9. dakikada Eren Güler ceza sahasına girdiği pozisyonda etkisiz kaldı. Ceza sahası içinde top Samet Bozkurt'un elinde kaldı. O da zayıf bir şut çıkarttı ve top az farkla auta gitti. 26'da Vefa Temel kendi getirdiği topa yaklaşık 25 metreden vurdu. Top az farkla auta gitti. 43'te orta sahada kapılan topta kontra atağa çıkan Bursaspor'da Berat Altındiş, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Genç futbolcu, düzgün bir plase ile topu ağlara gönderdi: 1-0. 48'de Vefa Temel, duran toptan yaklaşık 35 metreden kaleyi yokladı. Kaleci Murat Hocaoğlu, topu güçlükle kornere çeldi. 90+1'de Ömer Şahbaş, kale önünde topla buluştu. Sert vuruşunu kaleci Deniz Aydın güçlükle kornere çeldi. Maç 1-0 sona erdi.

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