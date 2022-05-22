  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Menemen yine kayıp

Menemen yine kayıp

Spor Toto Birinci Lig’de küme düşmesi kesinleşen Menemenspor, deplasmanda yine kendisi gibi küme düşen Bursaspor’a yenildi

22.5.2022

Menemen yine kayıp
Spor Toto Birinci Lig'de küme düşmesi kesinleşen Menemenspor, deplasmanda yine kendisi gibi küme düşen Bursaspor'a teslim oldu: 1-0. 9. dakikada Eren Güler ceza sahasına girdiği pozisyonda etkisiz kaldı. Ceza sahası içinde top Samet Bozkurt'un elinde kaldı. O da zayıf bir şut çıkarttı ve top az farkla auta gitti. 26'da Vefa Temel kendi getirdiği topa yaklaşık 25 metreden vurdu. Top az farkla auta gitti. 43'te orta sahada kapılan topta kontra atağa çıkan Bursaspor'da Berat Altındiş, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Genç futbolcu, düzgün bir plase ile topu ağlara gönderdi: 1-0. 48'de Vefa Temel, duran toptan yaklaşık 35 metreden kaleyi yokladı. Kaleci Murat Hocaoğlu, topu güçlükle kornere çeldi. 90+1'de Ömer Şahbaş, kale önünde topla buluştu. Sert vuruşunu kaleci Deniz Aydın güçlükle kornere çeldi. Maç 1-0 sona erdi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA