Şehzadeler’in gururu Cemila Aykoç’a ödül

ŞEHZADELER Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 7. Uluslararası Dünya Kick-Boks Kupası'nda K-1 şampiyonu olan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve SK sporcusu Cemile Aykoç'u altınla ödüllendirdi. İstanbul'da Manisa'nın gururu olan Cemile Aykoç, antrenörü Ediz Barış, Şehzadeler Belediyesi Gençlik Kulüp Başkanı Akif Özer ve kulüp yöneticisi Ahmet Demiraslan'la birlikte başarısını Başkan Çelik'le paylaştı. Çelik, "Sıfırdan alıp yetiştirdiğimiz sporcu kardeşlerimizin gençlerimizin Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde derece elde etmeleri, İstiklal Marşımızı okutmaları bizim de göğsümüzü kabartıyor" dedi. Cemile Aykoç, bu sene muay-thai büyükler Avrupa 2.'liği, Güçlü Kadınlar Şampiyonası'nda 1.'lik, Profesyonel Kick-Boks K-1 Gala maçında şampiyonluk elde etti. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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