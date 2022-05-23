Avrupa’nın en büyüğü Vakıfbank

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibi 3-1 yenerek, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu. Karşılaşmaya tempolu başlayan VakıfBank, Zehra Güneş, Haak ve Guimaraes ile skor bularak oyuna ağırlığını koydu ve seti 25-22 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette rakibinin öne geçmesine izin vermeyen VakıfBank, temposunu bulup, bu seti de 25-21 kazanarak 2-0 öne geçti. Çekişmeli geçen üçüncü sette yıldız oyuncusu Egonu'nun üstün çabasıyla oyuna ortak olan Imoco Volley, seti 25-23 alarak durumu 2-1 yaptı. Dördüncü sete etkili başlayan Imoco Volley, Egonu ile üst üste bulduğu sayılarla 8-3 öne geçti. Guimaraes, Ogbogu ve Haak'ın sayılarıyla toparlanan VakıfBank, son bölümde Zehra Güneş ve Guimaraes'in sayılarıyla seti 25-21, müsabakayı da 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finalinde rakibini mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımını yayımladığı mesaj ile tebrik etti.

CEV'DE 5. KEZ ZİRVEDE

VAKIFBANK Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak tarihi başarılarına bir yenisini daha ekledi. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenen sarı-siyahlı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını 5. kez müzesine götürme başarısı gösterdi. VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2011, 2013, 2017 ve 2018'in ardından 2022 yılında da şampiyonluğa ulaştı. Sarısiyahlı takım, daha önce 3 kez de şampiyonluğu finalde kaybetti.