Kartal’ın gözdesi maçı takip etti

Spor Toto Süper Lig'de son haftaya gelindiğinde Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sezonun son maçında Konyaspor'u Vodafone Park'ta ağırlayan siyah-beyazlıların transfer listesindeki bir isim, müsabakayı tribünden takip etti. Antalyaspor ile Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan Sporting B oyuncusu Bruno Paz, Kara Kartal'ın Konyaspor ile oynadığı karşılaşmayı Vodafone Park tribünlerinden takip etti. Futbolculuk kariyerini Belenenses takımında başlayan Paz, 2011 yılında Sporting'e transfer oldu. Kulübün alt yaş kategorilerinde görev alan 24 yaşındaki ön libero, Farense'ye kiralandı. Ülkesi Portekiz'in Sporting B takımında forma giyen genç oyuncu, bu sezon 26 karşılaşmaya çıktı. Bruno Paz, çıktığı maçlarda 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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