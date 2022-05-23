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Haberler Spor Söke Voleybol’dan filede müthiş başarı

Söke Voleybol’dan filede müthiş başarı

23.5.2022

Söke Voleybol’dan filede müthiş başarı

TVF ile Mersin Yenişehir Belediyesi'nin iş birliğiyle Mersin'de organize edilen Midi Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda Söke Voleybol rüzgarı esti. Final müsabakalarında A Grubu'nda yer alan Aydın temsilcisi Söke Voleybol, Milas Belediyespor ve Bodrum İhtisas zaferlerinin ardından üçüncü maçında güçlü rakibi Nilüfer Belediyespor'u set vermeden 3-0 yenip grubunu zirvede bitirdi. Söke Voleybol, baştan sona üstün oyun sergileyerek maçı 25-8, 25-14, 25-13'lük setlerle 3-0 kazandı. Bu sonuçla grup maçlarını 3'te 3 yaparak zirvede bitiren lacivert-beyazlılar, ikinci tura yükseldi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Söke Voleybol, Midi Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda gözünü şampiyonluğa dikti.

■ İHSAN KARATAŞ

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