Söke Voleybol’dan filede müthiş başarı

TVF ile Mersin Yenişehir Belediyesi'nin iş birliğiyle Mersin'de organize edilen Midi Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda Söke Voleybol rüzgarı esti. Final müsabakalarında A Grubu'nda yer alan Aydın temsilcisi Söke Voleybol, Milas Belediyespor ve Bodrum İhtisas zaferlerinin ardından üçüncü maçında güçlü rakibi Nilüfer Belediyespor'u set vermeden 3-0 yenip grubunu zirvede bitirdi. Söke Voleybol, baştan sona üstün oyun sergileyerek maçı 25-8, 25-14, 25-13'lük setlerle 3-0 kazandı. Bu sonuçla grup maçlarını 3'te 3 yaparak zirvede bitiren lacivert-beyazlılar, ikinci tura yükseldi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Söke Voleybol, Midi Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda gözünü şampiyonluğa dikti.

■ İHSAN KARATAŞ