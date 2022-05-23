  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Yalıkavak bombaladı

Yalıkavak bombaladı

Mavi-beyazlı kulüp Sloven orta oyuncu Nika Matavs ve Brezilyalı sol arka oyun kurucu Jaque Anastacio’yu kaptı

23.5.2022

Yalıkavak bombaladı
KADINLAR Hentbol Süper Ligi'nin Egeli temsilcisi Yalıkavakspor, yeni sezonun planlamalarına başlarken transferde bombaları patlattı. Sezonu ikinci sırada tamamlamayı hedefleyen ve yeni sezonun planlamalarına start veren mavi-beyazlı kulüp, başarılı Sloven orta oyun kurucu Nika Matavs ve Brezilyalı tecrübeli sol arka alan oyuncusu Jaque Anastacio'yu renklerine kattı. 1.72 metre boyunda ve 23 yaşında olan Matavs, Almanya Bundesliga 2 ekibi TVB Wuppertal'den transfer edildi. Matavs, Boden Handboll, SC Ferlach ve RK Zagorje takımlarında da oynadı. Polonya ekibi MKS Lublin takımından alınan 1.74 metre boyunda ve 34 yaşında Sambacı Anastacio, 2022-2023 sezonunda Yalıkavakspor formasını giyecek.

■ ÜMİT YÖNEY
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA