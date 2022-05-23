Yalıkavak bombaladı

KADINLAR Hentbol Süper Ligi'nin Egeli temsilcisi Yalıkavakspor, yeni sezonun planlamalarına başlarken transferde bombaları patlattı. Sezonu ikinci sırada tamamlamayı hedefleyen ve yeni sezonun planlamalarına start veren mavi-beyazlı kulüp, başarılı Sloven orta oyun kurucu Nika Matavs ve Brezilyalı tecrübeli sol arka alan oyuncusu Jaque Anastacio'yu renklerine kattı. 1.72 metre boyunda ve 23 yaşında olan Matavs, Almanya Bundesliga 2 ekibi TVB Wuppertal'den transfer edildi. Matavs, Boden Handboll, SC Ferlach ve RK Zagorje takımlarında da oynadı. Polonya ekibi MKS Lublin takımından alınan 1.74 metre boyunda ve 34 yaşında Sambacı Anastacio, 2022-2023 sezonunda Yalıkavakspor formasını giyecek.



■ ÜMİT YÖNEY

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