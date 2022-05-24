Bodrumspor’a çirkin saldırı

2. Lig Play-Off yarı final ikinci maçı için önceki gün Bayburt'a giden Bodrumspor kafilesine, Bayburtlu taraftarlardan şok bir saldırı geldi. Play-Off yarı final ilk maçında 3-1 galip gelen Bodrumspor, kısa süreli gerginliğin yaşandığı ilk maçın ardından rövanş için gittiği Bayburt'ta kabus yaşadı. Akşam saatlerinde çok sayıda Bayburtlu taraftar Bodrumspor kafilesinin kaldığı otele geldi.

POLİS MÜDAHELE ETTİ

Bodrumspor ve yeşil-beyazlı formayı giyen futbolcular aleyhine küfürlü tezahüratlar yapan taraftarlar, araçlarının kornalarını çaldı, otel önüne torpil, maytap ve havai fişekler attı. Futbolcuların kaldığı otele girmeye çalışan taraftarlar, Bodrumspor kafilesine korku dolu anlat yaşatırken; olaylar, kafile tarafından saniye saniye kaydedildi. Futbolcuların uyuyacağı saatte otelin çevresinde toplanan taraftarlara, polis müdahale etti. Bölgeye takviye olarak çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, taraftarları bölgeden dağıtmak için büyük çaba harcadı.

YÖNETİM SERT ÇIKTI

BAŞKAN Rıza Karakaya, "Sahada bükemedikleri bileği, masa başı oyunlarıyla bükmek istiyorlar. Yenilgiyi hazmedemediler. Buna izin vermeyiz. TFF'ye tarafsız saha başvurusu yaptık. Güvenlik önlemi istedik. Öğleden sonraki antrenman sakin geçti. Bir sıkıntı yaşanacağını sanmıyorum. Final biletiyle döneriz" dedi. Onursal başkan Ali Şafak Öztürk, "TFF'ye çağrıda bulunduk. Yaptırımlarınızı merakla bekliyoruz. Eğer yaptırımları yetersiz bulunur ise FIFA'ya kadar gideriz. Bayburt'ta yaşanan bu rezaletin sorumluları ceza almalı" dedi.

34 maçın 15'inde banko forma giyen 37 yaşındaki Burhan Eşer 6 golle yıldızlaşırken takımının yine en büyük kozu olacak.