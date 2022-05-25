Bodrum finalde

Bodrumspor, 2. Lig Play-Off yarı final rövanş maçında An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'u deplasmanda 3-0 yenip, finale adını yazdırdı. Maç öncesi gerilimin tırmandığı Bayburt'ta 5 bin taraftarın izlediği rövanş mücadelesinde Bodrumspor, ilk dakikalarda savunmada hata yapmadı. 37. dakikada Celal'in pasıyla buluşan Süleyman Güneş, konuk takımı 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü attı. Rövanş karşılaşmasının ilk devresi 1-0 Bodrumspor'un üstünlüğüyle kapandı.

PERDEYİ BERK İSMAİL KAPATTI

İkinci yarıda Bayburt Özel İdarespor beraberlik golü için baskıyı ardırdı. Ev sahibi takımın istekli futbolu karşısında savunmada geçit vermeyen Bodrumspor, 71. dakikada Burhan Eşer ile turu perçinleyen golü attı: 0-2. Bu golle rakibin gardını düşüren yeşil-beyazlılar, 80. dakikada Berk İsmail'in ayağından bir gol daha buldu: 0-3. Bodrumspor ilk maçta 3-1 yendiği rakibini deplasmanda da 3-0'lık skorla dize getirip finale adını yazdırdı. Bodrumspor, 29 Mayıs'ta tarafsız sahada Tarsus İdmanyurdu- Karacabey Belediyespor maçının galibiyle 1. Lig için finalde karşılaşacak.

TAŞDEMİR'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ilk maçtaki kadroda iki değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Berk İsmail Ünsal ve Erdem Çetinkaya'yı yedek kulübesine çeken Taşdemir, Celal Dumanlı ve Yekta Kurtuluş'a ilk 11'de sahaya sürdü. Perdeyi açan golü atan Süleyman Güneş, bu sezonki 7. golünü kaydetti. Berk İsmail 12., Burhan da 7. golünü attı.

ISINMA SIRASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

MAÇ öncesinde iki takım futbolcuları arasında gergin anlar yaşandı. 2. Lig Play- Off müsabakasında Bayburt Gençosman Stadyumu'nda Bayburt Özel İdarespor ile Bodrumspor arasında oynanan karşılaşma öncesi yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Maça gelen taraftarlar üzerleri aranarak içeri alındı. Maç başlamadan sahaya ısınmak için çıkan iki takım oyuncuları arasında gergin anlar yaşandı. Futbolcular arasında yaşanan itiş kakış güvenlik güçlerinin ve sahada bulunan görevlilerin müdahalesiyle büyümeden önlendi.

YABANCI MADDE YAĞDI

SAHADA futbolcular arasındaki gerilim tribünlere de sıçradı. Tansiyonun yükseldiği mücadelede sahaya yabancı maddeler yağdı. Maçın hakemleri ısınmaya çıkamadı. Karşılaşma 30 dakikalık gecikmenin ardından başlayabildi.