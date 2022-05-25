Manisa’da hedef Süper Lig

Manisa Futbol Kulübü'nün yeni teknik patronu Levent Eriş, hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi. "Bu görevde olduğum için çok büyük onur duyuyorum" diyen Eriş, şöyle konuştu: "Çok güzel günler yaşadığım, çok şampiyonluklar yaşadığım Manisa'mıza geri döndüğüm için mutluyum. Profesyonel kulüp geçmişi 7 yıl olan ama bu 7 yıla önemli başarılar sığdırmış bir kulüpte olmanın heyecanını yaşıyorum. Manisa Futbol Kulübü'nün bugün geldiği nokta çok önemli bir başarı. Çok farklı bir sinerji oluşturacağımızı düşünüyorum. Biz deneyimimizi, birikimimizi ortaya koymak için geldik. Manisa benim için çok özel bir yer. Bu görevde olduğum için çok büyük onur duyuyorum. Kulübümüzü en iyi yerlere taşımak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hedefimiz Süper Lig, bugün olur veya yarın olur. Ben inanıyorum ki hep birlikte bu kulüp çatısı altında çok güzel işlere imza atacağız" dedi. ■ CÜNEYT HASÇELİK

HOŞ GELDİN MİNA BEBEK

Manisa FK'da Erhan Çelenk ve eşi Melike Çelenk ikinci kez evlat sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Kulüp Mina ismi verilen bebek için kutlama mesaj yayınladı, "Erhan ve Melike çiftini kutluyor, kızlarına sağlıklı, mutlu, uzun bir ömür diliyoruz" denildi.