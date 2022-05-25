Manisalı Özlem Işık İzmir’de ikinci oldu

MANİSA Büyükşehir Belediyespor'un başarılı atleti Özlem Işık, İzmir'de 1919 kişinin katılımıyla gerçekleşen 19 Mayıs Yol Koşusu'nu 41 dakika 48 saniyede tamamlayıp, 28-30 yaş kategorisinde ikinci oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anısına 9.'su düzenlenen İzmir 19 Mayıs Yol Koşusu büyük heyecana sahne oldu. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı yılı temsilen yapılan koşuya 1919 yılına atfen 1919 kişi katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı atleti Özlem Işık, 10 kilometrelik parkuru 41 dakika 48 saniyede tamamladı. 28-30 yaş kategorisinde ikinci olan Işık, Manisa'da düzenlenen Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'nun ardından ikinci yarışında da kürsü yapmayı başardı. ■ SERVET SARUN

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