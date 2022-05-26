Manisa FK’da ‘ Devrim’

SPOR Toto 1. Lig'de yeni sezonun planlamalarına başlayan Manisa Futbol Kulübü'nün başkan vekili Engin Anlı, kulüpte yeni bir sinerji oluşturduklarını açıkladı. Başkan Mevlüt Aktan, futbol direktörü Levent Devrim ve teknik direktör Levent Eriş'le 12 saat süren bir toplantı yaptıklarını belirten Anlı, "Kulübün geleceğini masaya yatırdık. Kalacak ve gidecek isimleri belirledik. Bütün takımın performanslarını ele aldık. Bu takımın neleri yapıp neleri yapamadığını belirledik. Bir transfer politikası çizdik. Bu kulübün futbol aklı Levent Devrim'dir. Manisa BŞB'de birlikte çalıştığımız tanıdığımız, çalışmaktan zevk aldığımız bir futbol adamı. Bu kulübün 3. Lig şampiyonluğunun mimarlarından, 2. Lig kurgusunu yapan isimlerden birisi Levent Devrim. Zor zamanlarda elini taşın altına koyacak bir isim. Bütün planlama ve kurgu onun elinde. Futbol direktörü olarak top onda. Ortak akılla bu kulübü Süper Lig'e taşıyacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. ■ ÜMİT YÖNEY

'6-7 NOKTA TRANSFER PLANLADIK'

MANİSA FK Başkan Vekili Engin Anlı, 6-7 nokta transfer yapacaklarını açıkladı. Anlı, "Gidecek ve kalacak oyuncular yavaş yavaş netleşiyor. Beklemediğimiz gelişmelere göre rakam artabilir ama 6-7 oyuncuyu kadromuza katacağız. Bunun için futbol direktörü Levent Devrim görüşmeler yapacak. İç transferde gidecek isimlerle bu hafta bir görüşmemiz olacak. Veda ettiğimiz, yola devam ettiğimiz isimler belli olacak. İç transfer çalışmalarımız netleştikten sonra dış transfere yöneleceğiz. Hem altyapıyı hem üst yapıyı entegre edeceğiz" dedi.