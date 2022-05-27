Denizlispor’da Aissati ayrıldı

Birinci Lig ekiplerinden Denizlispor'da sezonun son haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından önce ayrılan Ismail Aissati'nin takıma dönmeyeceği öğrenildi. Hollanda'ya giden deneyimli oyuncunun yeşil-siyahlı yönetime dönmek istemediğini belirttiği ve alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesini talep ettiği vurgulandı. Futbol hayatına Hollanda'da devam etmek isteyen 34 yaşındaki Faslı oyuncu Aissati bu sezon 23 karşılaşmaya çıkıp 4 gol attı. Aissati, daha önce de Spor Toto 1. Lig ve Süper Lig'de 4 sezon Denizlispor'da forma giymişti.

HOROZ 56. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Denizlispor, 56. kuruluş yıldönümünü kutluyor. 1966 yılında kurulan Denizlispor'un 56. yılı nedeniyle yönetim kurulu bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "26 Mayıs 1966'da kurulan ve bizleri yeşil-siyah renklere aşık ettikleri için başta kurucu üyelerimizi rahmetle anıyor, yaşayan kurucu üyelerimize Allah'tan uzun ömürler diliyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana kulübümüzde emeği geçen başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, teknik heyet, futbolcu ve çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın Denizlispor" denildi. ■ SEBAHATTİN ALP